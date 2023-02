L’Europa dorme, Parigi ne approfitta. Ecco il piano (francese) anti-Ira (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ancora un mese, giorno più, giorno meno e L’Europa scoprirà finalmente le carte, stavolta senza equivoci di sorta, sul piano industriale formato continentale a base di aiuti di Stato che altro non è che la risposta di Bruxelles all’Inflation reduction act americano. Ursula von der Leyen rimane piuttosto fiduciosa del fatto che, alla fine, i Paesi membri riescano a convergere sia sul piano, sia sul metodo di finanziamento, alias costituzione di un fondo comunitario da alimentare con del debito emesso dalla stessa Ue. Problema: i governi cosiddetti frugali non ne vogliono sapere di condividere la spesa con l’Italia e altri Paesi fortemente indebitati. Altro problema, due delle tre grandi economie d’Europa, ovvero Francia e Germania, hanno una indiscutibile e maggiore potenza di fuoco rispetto all’Italia e questo in virtù dei conti ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ancora un mese, giorno più, giorno meno escoprirà finalmente le carte, stavolta senza equivoci di sorta, sulindustriale formato continentale a base di aiuti di Stato che altro non è che la risposta di Bruxelles all’Inflation reduction act americano. Ursula von der Leyen rimane piuttosto fiduciosa del fatto che, alla fine, i Paesi membri riescano a convergere sia sul, sia sul metodo di finanziamento, alias costituzione di un fondo comunitario da alimentare con del debito emesso dalla stessa Ue. Problema: i governi cosiddetti frugali non ne vogliono sapere di condividere la spesa con l’Italia e altri Paesi fortemente indebitati. Altro problema, due delle tre grandi economie d’Europa, ovvero Francia e Germania, hanno una indiscutibile e maggiore potenza di fuoco rispetto all’Italia e questo in virtù dei conti ...

