L’Europa boccia il piano di “pace” della Cina: “Selettivo” e “insufficiente” (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno esatto dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Ue ha liquidato oggi come "Selettivo" e "insufficiente" il "position paper" in 12 punti proposto dalla Cina come base per un eventuale negoziato di pace con la Russia, accusando Pechino di "cancellare il ruolo di aggredito e quello di aggressore". L'Ue, inoltre, ha avvertito la Cina che, mentre gli aiuti militari all'Ucraina sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, qualunque assistenza militare all'aggressore non lo sarebbe, e incontrerebbe una "forte reazione". Il giudizio dell'Ue è stato letto da Nabila Massrali, portavoce dell'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune Josep Borrell, in risposte alle domande dei giornalisti durante il briefing quotidiano della Commissione per la stampa, oggi ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno esatto dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, l'Ue ha liquidato oggi come "" e "" il "position paper" in 12 punti proposto dallacome base per un eventuale negoziato dicon la Russia, accusando Pechino di "cancellare il ruolo di aggredito e quello di aggressore". L'Ue, inoltre, ha avvertito lache, mentre gli aiuti militari all'Ucraina sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite, qualunque assistenza militare all'aggressore non lo sarebbe, e incontrerebbe una "forte reazione". Il giudizio dell'Ue è stato letto da Nabila Massrali, portavoce dell'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune Josep Borrell, in risposte alle domande dei giornalisti durante il briefing quotidianoCommissione per la stampa, oggi ...

