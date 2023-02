Lettera preside Firenze, Valditara: “Non ho annunciato sanzioni” (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato sanzioni? No”. Così su Twitter il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara postando l’intervista video in cui ha parlato anche del caso della preside di Firenze che ha scritto una Lettera agli studenti in seguito agli scontri avvenuti in città. Le parole del ministro Valditara sono state oggetto di molte critiche. C’è chi ha chiesto le dimissioni e chi lo ha invitato ad andare in Aula a spiegare le sue parole. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato? No”. Così su Twitter il ministro dell’Istruzione Giuseppepostando l’intervista video in cui ha parlato anche del caso delladiche ha scritto unaagli studenti in seguito agli scontri avvenuti in città. Le parole del ministrosono state oggetto di molte critiche. C’è chi ha chiesto le dimissioni e chi lo ha invitato ad andare in Aula a spiegare le sue parole. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ??La situazione è grave, inquietante, pericolosa. Una associazione giovanile di estrema destra ha bruciato davanti… - GiovaQuez : Un gruppo di fascisti picchia dei ragazzi davanti la loro scuola. Dal Governo nessuna condanna. La preside scrive… - borghi_claudio : Ho letto con sconcerto la lettera della preside del liceo di Firenze in merito al pericolo del fascismo. Cara presi… - Cris_quella : RT @viola_ardone: Leggiamo in classe ai nostri alunni la bellissima lettera della preside #AnnalisaSavino. Facciamolo tutti. - tinas48 : RT @francofontana43: Pestaggio a Firenze, Valditara non condanna i fascisti, anzi censura la preside Savino Il ministro dell’Istruzione att… -