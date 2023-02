Letta “saluta” il Pd nell’anniversario del conflitto: “Sempre al fianco dell’Ucraina” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Enrico Letta è pronto a lasciare il timone della nave a guida Pd: l’ultimo suo atto da segretario alla vigilia delle primarie è l’iniziativa presso le ambasciate italiane di Russia e Ucraina, dove il parlamentare di Arezzo ha ribadito il fermo e incrollabile supporto a Kiev: Il Pd ha preso una decisione che è nel ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Enricoè pronto a lasciare il timone della nave a guida Pd: l’ultimo suo atto da segretario alla vigilia delle primarie è l’iniziativa presso le ambasciate italiane di Russia e Ucraina, dove il parlamentare di Arezzo ha ribadito il fermo e incrollabile supporto a Kiev: Il Pd ha preso una decisione che è nel ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dukana2 : RT @ValerioMinnella: #Letta e #Bonaccini sono come quei democristiani che un giorno han scoperto che i comunisti non mangiavano i bambini.… - ValerioMinnella : #Letta e #Bonaccini sono come quei democristiani che un giorno han scoperto che i comunisti non mangiavano i bambin… -