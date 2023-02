L’Espressionismo Astratto di Albino Pitti | quando lo spazio e il tempo si uniscono nel gesto pittorico

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Laddove esistono artisti che hanno bisogno della riflessione, della contemplazione della realtà e della possibilità di meditare le emozioni di cui narrare nelle proprie opere, ne esistono altri che al contrario vivono la manifestazione creativa come una vera e propria liberazione istintiva, primordiale, perché è esattamente nelplastico con la sua purezza che riescono a liberare quel mondo emozionale, le sensazioni appartenenti all’interiorità e che hanno bisogno di fuoriuscire attraverso l’irruenza del caos. L’artista di cui vi racconterò oggi vive l’atto creativo nella sua completezza, trasformando il momento del contatto con la tela in un’esperienza in cui la prima protagonista è proprio l’azione. Intorno alla metà degli anni Cinquanta del Novecento un nutrito gruppo di artisti si unì per dare vita a un movimento le cui linee guida principali erano la libertà ...