L’esplosione di Jalen Brunson nasce da lontano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “Non essere inospitale con gli sconosciuti: potrebbero essere angeli in incognito”. Ancora oggi è questa la scritta che i visitatori trovano salendo le scale della “Shakespeare & Company” a Parigi, la libreria-mito che fece dormire sui suoi giacigli il gotha della letteratura occidentale degli Anni ‘20 e ‘30. Un consiglio che avrebbero dovuto scolpire anche all’ingresso del Madison Square Garden alla vigilia di questa stagione per placare le solite masse di newyorkesi polemiconi, semplicemente cambiando “angeli” con “All-Star”. Non siate inospitali con: potrebbe essere un All-Star in incognito. E così è stato, o quasi. Nei giorni precedenti alla partita delle stelle, il nome diè stato tra i più menzionati sui media nazionali e internazionali: per molti era proprio la nuova point guard ...