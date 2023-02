L’Eredità raggiunge le 5mila puntate | domani appuntamento speciale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tappa memorabile per, che, sabato 25 febbraio,le 5.000. Un traguardo straordinario per il game di Rai 1 giunto al suo 21° anno di programmazione. Sono tantissimi i record che il programma – prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Banijay Italia – ha raggiunto in tutti questi anni, numeri da capogiro che hanno fatto deil quiz show più longevo della televisione italiana.Nella sua storiaè stata condotta da 4 presentatori amatissimi dal pubblico, che si sono succeduti al timone del preserale della rete ammiraglia, entrato nel cuore degli italiani: Amadeus (dal 2002 al 2006) che ha condotto 984, Carlo Conti (dal 2006 al 2014, nel 2015, e poi nel 2017 e 2018) con ben 2199 ...