Leo Gassmann lungo ‘La strada per Agartha’ | «La musica non ha senso se non è condivisione»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Se il titolo racconta di un cammino, un percorso in divenire di avvicinamento verso un mondo migliore, l’album ne è già di per sé la realizzazione. L’utopia di una convivenza pacificata si fa realtàle concreta ne ‘Laper, il nuovo album di Leo. Come se il giovane cantautore. Così, mentre noi che ascoltiamo siamo chiamati a camminare, nell’impegno di un futuro da (ri)costruire, dentro le canzoni Agartha è il presente, Agartha esiste. E a parlarcene è lo stesso artista, reduce dal Festival di Sanremo 2023 dove ha presentato Terzo cuore, uno dei tasselli di questo concept album. Cover album da Ufficio Stampa Universal Music Partiamo da Sanremo, qual è il tuo bilancio a una manciata di giorni di distanza?Il festival è andato bene, io sono molto soddisfatto. È stato un Sanremo ...

