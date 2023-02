Lenzuola annodate e poi la fuga: clamorosa evasione dal carcere di Nuoro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Marco Raduano è riuscito ad evadere scavalcando il muro di cinta del carcere di massima sicurezza di Badu 'e Carros a Nuoro. Le dinamiche dell'accaduto sono in corso di accertamento mentre il personale di polizia penitenziaria è impegnato nelle ricerche sul territorio: secondo le prime voci riferite da Tgcom il 39enne pugliese che scontava l'ergastolo in regime di alta sicurezza, è fuggito scavalcando il muro di cinta tramite alcune Lenzuola annodate. L'evaso, classe 1984, detto «pallone», è un elemento apicale dell'omonimo clan dei Montanari egemone nel territorio garganico e non solo. Era detenuto in regime di 416 bis per omicidio, violazione legge armi e molto altro. «In diverse occasioni avevamo segnalato la carenza di personale di polizia penitenziaria - denuncia Luca Fais, segretario regionale per la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Marco Raduano è riuscito ad evadere scavalcando il muro di cinta deldi massima sicurezza di Badu 'e Carros a. Le dinamiche dell'accaduto sono in corso di accertamento mentre il personale di polizia penitenziaria è impegnato nelle ricerche sul territorio: secondo le prime voci riferite da Tgcom il 39enne pugliese che scontava l'ergastolo in regime di alta sicurezza, è fuggito scavalcando il muro di cinta tramite alcune. L'evaso, classe 1984, detto «pallone», è un elemento apicale dell'omonimo clan dei Montanari egemone nel territorio garganico e non solo. Era detenuto in regime di 416 bis per omicidio, violazione legge armi e molto altro. «In diverse occasioni avevamo segnalato la carenza di personale di polizia penitenziaria - denuncia Luca Fais, segretario regionale per la ...

