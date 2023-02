L’embargo sulla Siria e il ruolo strategico dell’Oman: così Assad vuole riavvicinarsi ai paesi arabi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel suo tentativo di rompere L’embargo politico sulla Siria, il presidente Bashar Al-Assad ha recentemente fatto il suo primo viaggio all’estero dopo il disastroso terremoto in Oman, dove ha incontrato il sultano Haitham bin Tariq. Mentre Assad ha richiesto l’incontro, il sultano ha espresso il suo auspicio che i legami della Siria con tutti i paesi arabi tornino presto alla normalità. Questo incontro potrebbe essere considerato da un lato l’inizio di un processo per i paesi arabi di impegnarsi politicamente con la Siria e ancor di più un tentativo da parte Siriana di promuovere le relazioni con i paesi arabi. I legami tra Siria e Oman ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel suo tentativo di romperepolitico, il presidente Bashar Al-ha recentemente fatto il suo primo viaggio all’estero dopo il disastroso terremoto in Oman, dove ha incontrato il sultano Haitham bin Tariq. Mentreha richiesto l’incontro, il sultano ha espresso il suo auspicio che i legami dellacon tutti itornino presto alla normalità. Questo incontro potrebbe essere considerato da un lato l’inizio di un processo per idi impegnarsi politicamente con lae ancor di più un tentativo da partena di promuovere le relazioni con i. I legami trae Oman ...

