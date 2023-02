L’Eliseo rinasce con il cinema d’autore Intesa tra il Comune e la Cineteca di Bologna

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIltorna al. Grazie all’raggiunta tra ildi Avellino ladi, la storica struttura di via Roma potrà avvalersi dei prestigiosi titoli presenti nel catalogo della Fondazione bolognese. Ladinon ha bisogno di presentazioni. Rientra tra le principali Istituzioni in campotografico a livello europeo, con un ruolo di primo piano nell’azione di conservazione e restauro del patrimonio filmico internazionale. Nello specifico, intraprenderà con l’ente di Palazzo di Città un concreto percorso di collaborazione, volto alla valorizzazione, alla promozione e alla diffusione dell’artetografica in città. I ...