Leicester City vs Arsenal – probabili formazioni e utlime notizie (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'Arsenal può temporaneamente ristabilire un vantaggio di cinque punti sulla vetta della classifica di Premier League quando va a incontrare il Leicester City nella sfida di sabato 25 febbraio al King Power. Le Foxes non sono riuscite a far valere il loro dominio nel primo tempo nella sconfitta per 3-0 contro il Manchester United lo scorso weekend, mentre i Gunners hanno battuto l'Aston Villa per 4-2 in una delle partite della stagione. Il calcio di inizio di Leicester City vs Arsenal è previsto alle 16 Anteprima della partita Leicester City vs Arsenal a che punto sono le due squadre Leicester City Una combinazione di sprechi e di un portiere ispirato, David de Gea, ha impedito al ...

