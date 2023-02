Legambiente: Campania, il vento delle rinnovabili soffia forte. E’ terza in Italia per potenza installata (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il vento delle rinnovabili soffia forte in Campania e porta con sé il potenziale per un nuovo cambiamento energetico, economico, paesaggistico e sociale. La Campania gioca un ruolo importante quando si parla di energia eolica: è la terza regione in Italia per potenza installata, con i suoi oltre 1,7 GW, e rappresenta addirittura la seconda per produzione annua, grazie ai 3,7 TWh di energia elettrica prodotta nel 2021. Numeri importanti che vedono la Campania come territorio di punta nel comparto eolico che, grazie alle sue numerose installazioni (ben 625 impianti con oltre 1200 turbine) contribuisce per il 18% dell’intera produzione eolica nazionale. Con potenzialità di crescita e di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Iline porta con sé il potenziale per un nuovo cambiamento energetico, economico, paesaggistico e sociale. Lagioca un ruolo importante quando si parla di energia eolica: è laregione inper, con i suoi oltre 1,7 GW, e rappresenta addirittura la seconda per produzione annua, grazie ai 3,7 TWh di energia elettrica prodotta nel 2021. Numeri importanti che vedono lacome territorio di punta nel comparto eolico che, grazie alle sue numerose installazioni (ben 625 impianti con oltre 1200 turbine) contribuisce per il 18% dell’intera produzione eolica nazionale. Con potenzialità di crescita e di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachecampane : #Campania #UltimeNotizie Legambiente presenta Dossier ‘Qual buon vento’ la fotografia dell’eolico in Campania - susydigennaro : RT @napolimagazine: FORUM EOLICO - Legambiente presenta il Dossier 'Qual buon vento', la fotografia dell'eolico in Campania - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FORUM EOLICO - Legambiente presenta il Dossier 'Qual buon vento', la fotografia dell'eolico in Campania - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FORUM EOLICO - Legambiente presenta il Dossier 'Qual buon vento', la fotografia dell'eolico in Campania - napolimagazine : FORUM EOLICO - Legambiente presenta il Dossier 'Qual buon vento', la fotografia dell'eolico in Campania -