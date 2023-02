Lecce, i convocati di Baroni in vista del match contro il Sassuolo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei convocati in vista della prossima sfida di Serie A contro il Sassuolo Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha diramato la lista dei convocati per il Sassuolo. Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone. Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendry, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Umtiti. Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh. Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Oudin, Strefezza, Voelkering. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Marco, allenatore del, ha diramato la lista deiindella prossima sfida di Serie AilMarco, allenatore del, ha diramato la lista deiper il. Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone. Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendry, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Umtiti. Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh. Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Oudin, Strefezza, Voelkering. L'articolo proviene da Calcio News 24.

