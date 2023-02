Lecce, Baroni: «Sassuolo avversario ostico, sulle assenze…» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di Marco Baroni, allenatore del Lecce, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Sassuolo. I dettagli Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Sassuolo. PAROLE – «Abbiamo avuto qualche giorno in meno di recupero, ma questo fa parte del calendario: abbiamo lavorato bene, Umtiti è rientrato ed è a disposizione, Persson è rientrato stamattina, ma sta bene e conto anche lui. Il Sassuolo è una società strutturata ormai da anni: loro sono ben allenati e hanno un identità di palleggio e di qualità. La loro classifica è bugiarda: hanno una classifica che non c’entra rispetto a quella che è la formazione. Per noi è un elemento di ulteriore crescita, nonché una partita da provare a vincere in ogni modo». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di Marco, allenatore del, alla vigilia della sfida di Serie A contro il. I dettagli Marcoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di. PAROLE – «Abbiamo avuto qualche giorno in meno di recupero, ma questo fa parte del calendario: abbiamo lavorato bene, Umtiti è rientrato ed è a disposizione, Persson è rientrato stamattina, ma sta bene e conto anche lui. Ilè una società strutturata ormai da anni: loro sono ben allenati e hanno un identità di palleggio e di qualità. La loro classifica è bugiarda: hanno una classifica che non c’entra rispetto a quella che è la formazione. Per noi è un elemento di ulteriore crescita, nonché una partita da provare a vincere in ogni modo». L'articolo proviene da ...

