Lecce, Baroni: “Il Sassuolo ha qualità e palleggio, ci metteranno alla prova” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Marco Baroni ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: “Questa settimana, nonostante abbiamo avuto qualche giorno di preparazione in meno, abbiamo lavorato bene. Umtiti sarà di nuovo a disposizione, Persson è rientrato stamattina e sta bene anche lui”. Sulla formazione neroverde ha affermato: “Sono una società strutturata ormai da anni, hanno qualità e buon palleggio. Per noi sarà una gara che ci metterà alla prova, ci consentirà di effettuare un’ulteriore crescita, proveremo a vincere in ogni modo”. E su Berardi: “Vorrei averlo in squadra e non come avversario, è pericoloso e con enormi qualità indiscusse”. Il tecnico giallorosso ha poi concluso: “In città c’è molto entusiasmo, la gente fa sacrifici per noi e noi siamo ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Marcoha parlato in conferenzavigilia della sfida contro il: “Questa settimana, nonostante abbiamo avuto qualche giorno di preparazione in meno, abbiamo lavorato bene. Umtiti sarà di nuovo a disposizione, Persson è rientrato stamattina e sta bene anche lui”. Sulla formazione neroverde ha affermato: “Sono una società strutturata ormai da anni, hannoe buon. Per noi sarà una gara che ci metterà, ci consentirà di effettuare un’ulteriore crescita, proveremo a vincere in ogni modo”. E su Berardi: “Vorrei averlo in squadra e non come avversario, è pericoloso e con enormiindiscusse”. Il tecnico giallorosso ha poi concluso: “In città c’è molto entusiasmo, la gente fa sacrifici per noi e noi siamo ...

