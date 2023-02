Le voci dalla marcia Perugia-Assisi: “Non si può avere una pace armata, la guerra è una sconfitta per tutti. La politica segua le parole del Papa” (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin, alcune centinaia di attivisti e pacifisti, insieme ad associazioni, sindacati, ong e terzo settore, si sono ritrovati a Perugia per la marcia per la pace che dal capoluogo umbro ha raggiunto, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, la città di Assisi. “Basta armi, serve una soluzione diplomatica“, è il mantra ripetuto dai partecipanti, partiti a mezzanotte per un’edizione straordinaria della storica marcia. “Noi crediamo nella politica con la P maiuscola, sappiamo che è la strada che abbiamo per promuovere il riconoscimento e il rispetto di tutti i diritti umani“, ha spiegato al Fattoquotidiano.it il coordinatore Flavio Lotti, alla partenza. Per poi contestare le scelte prese da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin, alcune centinaia di attivisti e pacifisti, insieme ad associazioni, sindacati, ong e terzo settore, si sono ritrovati aper laper lache dal capoluogo umbro ha raggiunto, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, la città di. “Basta armi, serve una soluzione diplomatica“, è il mantra ripetuto dai partecipanti, partiti a mezzanotte per un’edizione straordinaria della storica. “Noi crediamo nellacon la P maiuscola, sappiamo che è la strada che abbiamo per promuovere il riconoscimento e il rispetto dii diritti umani“, ha spiegato al Fattoquotidiano.it il coordinatore Flavio Lotti, alla partenza. Per poi contestare le scelte prese da ...

