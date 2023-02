"Le stelle del ring", fissato l'appuntamento per la venticinquesima edizione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Archiviata un'inedita edizione invernale, il gran galà degli sport da combattimento tornerà il 4 giugno a Capolona Leggi su lanazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Archiviata un'ineditainvernale, il gran galà degli sport da combattimento tornerà il 4 giugno a Capolona

