Le prossime elezioni comunali si terranno il 14 e 15 maggio. Dove si vota (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le prossime elezioni comunali si terranno il 14 e 15 maggio. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio. 2023". Si voterà per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 591 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza).Ecco i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni sopra 15.000 abitanti in cui si vota. In Abruzzo oltre a Teramo si vota a Silvi. In Campania si vota tra i comuni sopra i 15.000 abitanti a Boscoreale, Campagna, Cercola, Forio, Grumo, Nevano, Lusciano, Maddaloni, Marano di Napoli, Marcianise, Orta di ...

