Le primarie Pd non "tirano" sui social, ma Bonaccini è il più attivo (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - Nonostante un'elezione politica nazionale e una chiamata al rinnovo della segreteria, il Partito Democratico fa fatica a raggiungere e coinvolgere gli utenti social nel dibattito politico. È quanto emerge nell'analisi di DeRev, società di strategia e comunicazione digitale, che traccia un quadro di comunicazione sui social media in cui il Pd, negli anni, registra una delle performance meno efficaci, superata negativamente soltanto da quella di Forza Italia che, tuttavia, ha un elettorato tradizionalmente più anziano e, quindi, meno attivo nella partecipazione online. "Abbiamo sempre chiarito che il seguito social non equivale in maniera speculare al consenso politico - spiega il ceo di DeRev, Roberto Esposito -, ma è comunque un termometro importante per stabilire quanto un partito, così come un leader, stia ... Leggi su agi (Di venerdì 24 febbraio 2023) AGI - Nonostante un'elezione politica nazionale e una chiamata al rinnovo della segreteria, il Partito Democratico fa fatica a raggiungere e coinvolgere gli utentinel dibattito politico. È quanto emerge nell'analisi di DeRev, società di strategia e comunicazione digitale, che traccia un quadro di comunicazione suimedia in cui il Pd, negli anni, registra una delle performance meno efficaci, superata negativamente soltanto da quella di Forza Italia che, tuttavia, ha un elettorato tradizionalmente più anziano e, quindi, menonella partecipazione online. "Abbiamo sempre chiarito che il seguitonon equivale in maniera speculare al consenso politico - spiega il ceo di DeRev, Roberto Esposito -, ma è comunque un termometro importante per stabilire quanto un partito, così come un leader, stia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Ultimi giorni delle primarie PD. Schlein e Orlando non attaccano la Meloni, attaccano Matteo Renzi e il renzismo. S… - sbonaccini : Superato il 54% dei voti tra gli iscritti: grazie per la fiducia! Per costruire il nuovo PD c’è bisogno della vos… - mcrisparlato : @ImolaOggi Non vuole che vadano a votare per le primarie, spera di rimanere lui. - giuaddo99 : RT @marcomiscio: E poi scopri che la mitologica #preside di #firenze è una attivista del @pdnetwork, con tanto di candidatura alle primarie… - bizcommunityit : Il Pd non cambia ritmo sui social, neanche le primarie lo risollevano (di R. Esposito) #social -