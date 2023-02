Le parole di Maurizio Costanzo: “Voglio morire tenendo la mano di Maria”, De Filippi: “Troppo dolore” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Negli ultimi anni della sua vita, Maurizio Costanzo pensava spesso alla morte e ne parlava senza timore. Non ne aveva paura soprattutto perché sapeva di avere accanto a sé un angelo: così considerava sua moglie Maria De Filippi, che in più di un’occasione ha definito “la donna da cui morire”, usando questa espressione per indicare che sarebbe stato con lei per sempre, fino al suo ultimo respito. Nonostante la sua vita travagliata e i suoi tre matrimoni precedenti, Maurizio aveva sposato Maria e stava con lei da trent’anni. Maurizio Costanzo su Maria De Filippi: “Lei è la donna da cui morire” Dalle nozze, avvenuta a Roma nel 1995, Maurizio Costanzo e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Negli ultimi anni della sua vita,pensava spesso alla morte e ne parlava senza timore. Non ne aveva paura soprattutto perché sapeva di avere accanto a sé un angelo: così considerava sua moglieDe, che in più di un’occasione ha definito “la donna da cui”, usando questa espressione per indicare che sarebbe stato con lei per sempre, fino al suo ultimo respito. Nonostante la sua vita travagliata e i suoi tre matrimoni precedenti,aveva sposatoe stava con lei da trent’anni.suDe: “Lei è la donna da cui” Dalle nozze, avvenuta a Roma nel 1995,e ...

