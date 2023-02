Le parole di Maria De Filippi prima della morte di Maurizio Costanzo: la risposta al suo ultimo “desiderio” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il desiderio di Maurizio Costanzo era quello di avere al suo fianco Maria De Filippi fino alla morte, facendosi coccolare dalla sua stretta di mano. Proprio la conduttrice, aveva “risposto” al marito tra le pagine del settimanale Oggi. Le parole di Maria De Filippi prima della morte di Maurizio Costanzo Le confesso che non so... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ildiera quello di avere al suo fiancoDefino alla, facendosi coccolare dalla sua stretta di mano. Proprio la conduttrice, aveva “risposto” al marito tra le pagine del settimanale Oggi. LediDediLe confesso che non so... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

