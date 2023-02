Le mura di Bergamo | un film documentario esemplare sul dolore e la resistenza in piena pandemia da Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “Io ho visto l’inferno”. È una frase che non va dimenticata, per questo motivo e per mille altre qualità, il nuovo lavoro di Stefano Savona – Ledi– presentato nella sezione Encounters alla 73ma Berlinale, è unper il suo estremo valore storico, sociale e (non per ultimo) cinematografico. In punta di piedi, e con uno sguardo polifonico grazie al coadiuvo di alcuni giovani ex studenti del CSC di Palermo, il grande cinemadi Savona si è messo in osservazione e in ascolto di quanto stava accadendo adal marzo 2020, inda-19, ma anche di quanto sarebbe avvenuto nei mesi a seguire, testimoniando l’inizio di un lungo processo di elaborazione ...