Le metro di Roma sono l’incubo dei turisti e non solo | borseggiatori in azione per gli smartphone

Roma è un incubo per i turisti inconsapevoli che si aggirano per le sue strade, incantanti dalle meraviglie e, nel frattempo, privati dei loro averi. Anche se, per i borseggi, i luoghi più "gettonati" rimangono pur sempre le fermate delle metropolitane, ecco il bollettino degli ultimi colpi. Roma, boom di furti e rapine nella metro Colli Albani: "Mi hanno sbattuta contro un muro, volevano il telefono" Roma è l'incubo dei turisti: 4 arresti Nel corso di uno specifico servizio antiborseggio a bordo dei mezzi pubblici, presso le fermate della metropolitana e i luoghi maggiormente frequentati dai turisti nella Capitale, i Carabinieri del Gruppo di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di ...

