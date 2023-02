Le giovani donne sono meno attente alla prevenzione - Salus (Di venerdì 24 febbraio 2023) La prevenzione segna una battuta d'arresto, nel mondo come in Italia. Secondo i dati riferiti dal Global Women's Health Index, basato sulle ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lasegna una battuta d'arresto, nel mondo come in Italia. Secondo i dati riferiti dal Global Women's Health Index, basato sulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Ticket con #Bonaccini in caso di sconfitta? Non ha senso, è finito il tempo del partito patriarcale… - MarianoGiustino : Appelli agli scioperi generali in #Iran, convocati per il 3° mercoledì di marzo. Sciopereranno i mercati di tutto i… - EnricaFaggio : RT @gibalda: Le #donne in attesa della proroga di #opzionedonna sanno quello che era stato promesso. Non è accettabile escludere le più gio… - ItalyinAO : RT @cooperazione_it: Attraverso il rifinanziamento al programma 'Youth Entrepreneurship and Innovation' gestito dalla Banca Africana di Svi… - vitube8991 : RT @archmeo: @ellyesse Donne e giovani come han fatto i 5s? Che siano donne e giovani cos'è un concorso di bellezza? Spero di no. C'è bisog… -