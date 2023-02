Le condizioni di Fedez preoccupano i fan che attaccano Chiara Ferragni: “Lui sta male e tu fai finta di niente” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le condizioni di Fedez preoccupano i fan che attaccano Chiara Ferragni Crisi o messinscena, i follower dei Ferragnez ora stanno perdendo la pazienza: dopo i video postati sui social da Fedez in cui il rapper è apparso molto stanco e soprattutto balbuziente, i fan della coppia si sono scagliati contro la moglie Chiara Ferragni, colpevole, a detta degli utenti social, di non aver detto nulla sui social riguardo al momento di difficoltà che sta vivendo il marito. “Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo, ci metto un po’ di tempo per formulare una frase” ha diChiarato Fedez in un filmato pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram in cui ha replicato a Selvaggia ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ledii fan cheCrisi o messinscena, i follower dei Ferragnez ora stanno perdendo la pazienza: dopo i video postati sui social dain cui il rapper è apparso molto stanco e soprattutto balbuziente, i fan della coppia si sono scagliati contro la moglie, colpevole, a detta degli utenti social, di non aver detto nulla sui social riguardo al momento di difficoltà che sta vivendo il marito. “Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo, ci metto un po’ di tempo per formulare una frase” ha ditoin un filmato pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram in cui ha replicato a Selvaggia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pinna03R : Se non sta bene, si deve fermare. Non comprendo il motivo per il quale si mostra in queste condizioni. #Fedez - palluncino : @Gianfi15 @andy49155157 @Fedez Le xose son 2: - sta veramente male: lui che può permetterselo può fermarsi,prendere… - lucapennati : RT @SpuntaVerde: Mai simpatizzato per la Lucarelli ma qui ha ragione. Se non sei in uno stato ottimale puoi rispondere con un testo scritto… - akissbeforealie : RT @xboobsrita: Le ultime stories di Fedez abbastanza preoccupanti. Può piacere o meno e ci sta, ha fatto sbagli anche lui per carità, ma è… - mantyASky__ : RT @DoraEbasta: Comunque non è carino vedere #Fedez in queste condizioni e parlare male di lui. Siete davvero delle bestie disumane. -