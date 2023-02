Le avanguardie per la democrazia e un establishment formidabile a sostegno dell'Ucraina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le guerre non sono il campo privilegiato della logica o della razionalità, al contrario, sono il luogo delle passioni facinorose. Bisogna dire che, nonostante segni mediatici in co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le guerre non sono il campo privilegiatoa logica oa razionalità, al contrario, sono il luogoe passioni facinorose. Bisogna dire che, nonostante segni mediatici in co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ConfindustriaUd : #Academy aziendali, @gbrugnoli70, Vice Presidente @Confindustria per il Capitale Umano: 'Stanno diventando avanguar… - p1nktaehyrsus : per domani dovevo fare futurismo dadaismo e surrealismo più montale oggi sono riuscito a studiare le avanguardie no… - salfasanop : @AlinejadMasih Se siamo per la libertà e la democrazia, siamo per il popolo iraniano come per quello ukraino. Sono… - carlabizzoni2 : @salvinimi ... per questo penso che il leaderismo sia controproducente per l'evoluzione sociale libertaria. Utiliss… - labrys_ascia : RT @PierpaoloC_: ??? Il 20 febbraio 1909 comparve su @Le_Figaro una delle prime avanguardie europee. Il #Futurismo. Ne parlo nel mio nuovo… -