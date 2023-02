Lazio: Zaccagni da valutare in vista della Sampdoria, recupera Milinkovic-Savic (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo il match di Conference League contro il Cluj, domani pomeriggio alle 15 la Lazio tornerà in campo per preparare la sfida di campionato contro la Sampdoria. Il tecnico Maurizio Sarri dovrà fare i conti con alcune possibili assenze, a partire da Zaccagni con un fastidioso stato febbrile. Quest’ultimo quindi sarà da valutare, così come Alessio Romagnoli non ancora al meglio. Il difensore tuttavia potrebbe tornare ad allenarsi parzialmente in gruppo nel weekend. Recupero completo invece per Milinkovic Savic, che ha smaltito il virus gastrointestinale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo il match di Conference League contro il Cluj, domani pomeriggio alle 15 latornerà in campo per preparare la sfida di campionato contro la. Il tecnico Maurizio Sarri dovrà fare i conti con alcune possibili assenze, a partire dacon un fastidioso stato febbrile. Quest’ultimo quindi sarà da, così come Alessio Romagnoli non ancora al meglio. Il difensore tuttavia potrebbe tornare ad allenarsi parzialmente in gruppo nel weekend. Recupero completo invece per, che ha smaltito il virus gastrointestinale. SportFace.

