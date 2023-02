Lazio | Tare | «AZ squadra di qualità | ma vogliamo i quarti»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di Igli, dirigente della, sul sorteggio degli ottavi di finale di Conference League. I dettagli Igliha parlato ai canali ufficiali delladopo il sorteggio di Conference League. PAROLE – «L’AZ Alkmaar è unaforte, che sta disputando una buona stagione anche in Eredivisie, propone un calcio qualitativo con elementi in grado di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. L’obiettivo resta quello di proseguire nel cammino e superare anche gli ottavi di finale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Conference. Lazio, Tare 'Az Alkmaar forte e con qualità' - CalcioNews24 : #Lazio: #Tare sul sorteggio - Agenzia_Ansa : 'L'AZ Alkmaar è una squadra forte, vogliamo superare gli ottavi'. Lo ha sottolineato il direttore sportivo della La… - LI_SoloRAYA : Tare: 'AZ squadra forte, ma noi vogliamo andare avanti' - ansacalciosport : Conference: Tare 'l'AZ è forte, la Lazio vuole superare ottavi'. 'Olandesi possono mettere in difficoltà qualunque… -

Questo il commento del direttore sportivo della, Igli, dopo il sorteggio degli ottavi di Conference. - foto LivePhotoSport - . ari/com 24 - Feb - 23 15:34 24 febbraio 2023Non è stato un sorteggio semplice per la. A dirlo è il direttore sportivo biancoceleste Igli, in riferimento al responso delle urne di Nyon che ha accoppiato alla squadra capitolina gli olandesi dell' Az Alkmaar per gli ottavi ...

Lazio, Tare: "Momento difficile per il calcio. Attenti alle spese mantenendo alto il livello" TUTTO mercato WEB

Lazio, Tare: «Cerchiamo di mantenere alto il livello della squadra» Samp News 24

Sarri e Tare, furia all'intervallo di Cluj-Lazio: cosa è successo Lazio News 24

Lazio, Tare commenta l'AZ: "Fa calcio qualitativo. Vogliamo arrivare ai quarti di finale" TUTTO mercato WEB

'Gli olandesi hanno elementi che possono mettere in difficoltà tutti', dice il ds dei biancocelesti ROMA (ITALPRESS) - 'L'AZ Alkmaar è una ..."L'AZ Alkmaar è una squadra forte, che sta disputando una buona stagione anche in Eredivisie e propone un calcio di qualità, con elementi in grado di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversa ...