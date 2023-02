Lazio, nuovo atto vandalico alla targa per Lenzini FOTO (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci risiamo. Dopo quello di ieri, anche stanotte è stato effettuato un altro atto vandalico alla targa che dedica il giardino di via Crisafulli... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ci risiamo. Dopo quello di ieri, anche stanotte è stato effettuato un altroche dedica il giardino di via Crisafulli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Dati definitivi: col 54% dei voti Francesco #Rocca è il nuovo Presidente del #Lazio. Addio a #Zingaretti e #DAmato,… - CarloCalenda : Risultati deludenti. Nel Lazio dove eravamo in coalizione e in Lombardia dove eravamo soli. Le Regionali per un par… - elio_vito : Ci pensa la famiglia. Meloni era raffreddata, a farne le veci, ieri, nel Comitato del nuovo Presidente della Region… - LALAZIOMIA : Lazio, nuovo atto vandalico alla targa per Lenzini FOTO - Antonio42447769 : @mattino5 Dai che Il nuovo Presidente della regione Lazio farà miracoli,come tutto il vostro amato governo ?? Pateti… -