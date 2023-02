Lazio, il tecnico dell’AZ non pensa alla Conference League: “Adesso non è una priorità” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico dell’AZ Alkmaar, Pascal Jansen, ha così parlato dopo il sorteggio degli ottavi di Conference League che gli ha fatto trovare sul percorso la Lazio: “A tempo debito ci prepareremo per quella gara. È bello sapere contro chi giocheremo e per che cosa dobbiamo prepararci, ma in questo momento non è una priorità”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) IlAlkmaar, Pascal Jansen, ha così parlato dopo il sorteggio degli ottavi diche gli ha fatto trovare sul percorso la: “A tempo debito ci prepareremo per quella gara. È bello sapere contro chi giocheremo e per che cosa dobbiamo prepararci, ma in questo momento non è una”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ?? #AzAlkmaar, #Jansen commenta il sorteggio di #ConferenceLeague ?? Queste le parole del tecnico che affronterà la #Lazi… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Eriksson lascia, 'ho problemi di salute, basta impegni' Annuncio tecnico che vinse con Lazio. Ora collabora con Karlstad - sportface2016 : #Lazio, il tecnico dell’#AZ non pensa alla #ConferenceLeague: “Adesso non è una priorità” - sportli26181512 : Eriksson si defila dal #calcio per problemi di salute: 'Priorità alla famiglia': Eriksson si defila dal #calcio per… - LeBombeDiVlad : ?? #AzAlkmaar, #Jansen commenta il sorteggio di #ConferenceLeague ?? Queste le parole del tecnico che affronterà la… -