Lazio, i segnali positivi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ogni tanto ci vogliono anche le partite "sporche" come quelle di Cluj per crescere e dare un segnale che qualcosa sta cambiando. Se non altro con lo 0 - 0 in Romania la Lazio può entrare negli ottavi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ogni tanto ci vogliono anche le partite "sporche" come quelle di Cluj per crescere e dare un segnale che qualcosa sta cambiando. Se non altro con lo 0 - 0 in Romania lapuò entrare negli ottavi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, i segnali positivi - sportli26181512 : #Lazio, i segnali positivi: Leggi il commento al passaggio del turno in #ConferenceLeague della #Lazio… - giannicocozza : @fabiopizzo76 @PaPaganini Buongiorno. Il tanto bistrattato calcio italiano ha dato segnali importanti in Europa.E l… - giannicocozza : @PaPaganini Buongiorno. Il tanto bistrattato calcio italiano ha dato segnali importanti in Europa.E le quotazioni d… - melomonaco86 : @PaPaganini @fabiopizzo76 Buongiorno. Il tanto bistrattato calcio italiano ha dato segnali importanti in Europa, le… -