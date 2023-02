Lazio e Roma avanti in Europa: Sarri giocherà martedì 7 marzo l’andata di Conference League (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma e Lazio superano gli spareggi europei e il calendario subisce una piccola rivoluzione. Dopo aver passato il playoff di Conference League contro il Cluj, i biancocelesti di Sarri giocheranno l’andata degli ottavi martedì 7 marzo alle ore 18.45 e non giovedì 9, quando l’Olimpico sarà occupato dai cugini Romanisti in Europa League. Un’eccezione alla regola che prevede la Conference in programma il giovedì, ai sensi dell’articolo 22: “Se più di un club della stessa città, o entro un raggio di 50 km (31 miglia) l’uno dall’altro, partecipa a una delle competizioni UEFA per club e/o gioca nello stesso stadio, e se la federazione e i club interessati dichiarino esplicitamente al momento ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023)superano gli spareggi europei e il calendario subisce una piccola rivoluzione. Dopo aver passato il playoff dicontro il Cluj, i biancocelesti digiocherannodegli ottavialle ore 18.45 e non giovedì 9, quando l’Olimpico sarà occupato dai cugininisti in. Un’eccezione alla regola che prevede lain programma il giovedì, ai sensi dell’articolo 22: “Se più di un club della stessa città, o entro un raggio di 50 km (31 miglia) l’uno dall’altro, partecipa a una delle competizioni UEFA per club e/o gioca nello stesso stadio, e se la federazione e i club interessati dichiarino esplicitamente al momento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - adriandelmonte : ???? Incredible start to the KO stage for Serie A clubs in Europe: UCL ? Milan (1st leg W) ? Napoli (1st leg W) ? In… - Bonetti : ???? Italian teams with a clean sweep in Europe so far ?? UCL: Inter 1-0 Milan 1-0 Napoli 2-0 ?? Europa Juve 4-1 agg… - Er_Foxy_71 : Neanche i morti rispettano, ma non è una novità... - yasu_jrock : RT @GoalItalia: Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle coppe e… -