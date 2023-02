Lazio, come cambia il calendario con gli ottavi di Conference League (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA - Appuntamento già fissato per l'andata degli ottavi di Conference League. Dopo aver passato il playoff con il Cluj, i biancocelesti giocheranno in Coppa martedì 7 marzo alle ore 18.45 e non ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA - Appuntamento già fissato per l'andata deglidi. Dopo aver passato il playoff con il Cluj, i biancocelesti giocheranno in Coppa martedì 7 marzo alle ore 18.45 e non ...

