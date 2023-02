Lazio avanti col minimo sforzo: ora l'Az Alkmaar (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lazio agli ottavi di finale col minimo sforzo. Senza soffrire se non per due sbavature difensive, fa 0-0 a Cluj e continua l'avventura in Conference League. Tante occasioni sciupate per segnare, gara in pugno sin dall'inizio nonostante le assenze di Patric, Romagnoli, Milinkovic, Zaccagni e Pedro. Non dovevano essere un alibi, alla fine il passaggio del turno è arrivato anche se la prestazione della creatura di Sarri non è stata esaltante. Sotto tutti i punti vista. Ci si attendeva qualche risposta dalle riserve, sicuramente è arrivata da Gila che ha confermato i progressi mostrati nella gara d'andata, insufficiente Romero che non si è fatto mai apprezzare in attacco. Basic, invece, si è impegnato tanto senza però dare qualità alla manovra. Alla fine basta la rete di Immobile di sette giorni fa per passare il turno e provare a dare un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023)agli ottavi di finale col. Senza soffrire se non per due sbavature difensive, fa 0-0 a Cluj e continua l'avventura in Conference League. Tante occasioni sciupate per segnare, gara in pugno sin dall'inizio nonostante le assenze di Patric, Romagnoli, Milinkovic, Zaccagni e Pedro. Non dovevano essere un alibi, alla fine il passaggio del turno è arrivato anche se la prestazione della creatura di Sarri non è stata esaltante. Sotto tutti i punti vista. Ci si attendeva qualche risposta dalle riserve, sicuramente è arrivata da Gila che ha confermato i progressi mostrati nella gara d'andata, insufficiente Romero che non si è fatto mai apprezzare in attacco. Basic, invece, si è impegnato tanto senza però dare qualità alla manovra. Alla fine basta la rete di Immobile di sette giorni fa per passare il turno e provare a dare un ...

