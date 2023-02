L'avvocato delle famiglie di Rigopiano: "Il sistema ha protetto se stesso" (Di venerdì 24 febbraio 2023) A seguito della sentenza choc sul processo per il disastro dell'hotel Rigopiano, parla l'avvocato Massimiliano Gabrielli, che rappresenta le famiglie di alcune vittime, e parla di un sistema che si è messo in moto per non arrivare a una vera giustizia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) A seguito della sentenza choc sul processo per il disastro dell'hotel, parla l'Massimiliano Gabrielli, che rappresenta ledi alcune vittime, e parla di unche si è messo in moto per non arrivare a una vera giustizia

