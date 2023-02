Lavoro, quali sono i ‘maxi concorsi’ attesi per il 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il periodo post pandemico si sta rivelando particolarmente florido per quanto concerne i concorsi pubblici; molte amministrazioni pubbliche (soprattutto quelle centrali), infatti, sono chiamate ad ampliare e rinnovare il proprio organico, al fine di centrare gli obiettivi operativi e gestionali fissati dal PNRR. Di conseguenza, la maggior parte dei Ministeri ha attivato – o attiverà Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il periodo post pandemico si sta rivelando particolarmente florido per quanto concerne i concorsi pubblici; molte amministrazioni pubbliche (soprattutto quelle centrali), infatti,chiamate ad ampliare e rinnovare il proprio organico, al fine di centrare gli obiettivi operativi e gestionali fissati dal PNRR. Di conseguenza, la maggior parte dei Ministeri ha attivato – o attiverà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Oggi ho incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Presidente della Region… - GassmanGassmann : Tra 40 minuti faccio gli anni… e cominciano ad essere non pochi. Ringrazio per quello che ho ed ho avuto, le person… - DelgaudioRaf : RT @GassmanGassmann: Tra 40 minuti faccio gli anni… e cominciano ad essere non pochi. Ringrazio per quello che ho ed ho avuto, le persone c… - GiulioMDiGiulio : RT @GiorgiaMeloni: Oggi ho incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il Presidente della Regione Lom… - Angela85982466 : RT @GassmanGassmann: Tra 40 minuti faccio gli anni… e cominciano ad essere non pochi. Ringrazio per quello che ho ed ho avuto, le persone c… -