Lavoro | donne e STEM | come superare il gender gap

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) –il gap di genere è il tema al centro del dibattito sulle opportunità/uomo nel nostro paese. E non solo. A marzo se ne parlerà anche alla 67° sessione della Commission on the Status of Women, all’ONU. E proprio questo è stato il tema al centro del convegno organizzato dal Soroptimist Club Roma Tre presso il Refettorio di Palazzo San Macuto. “Esiste un problema dellenella carriera scientifica? e se sì, quali interventi sono ipotizzabili per arginare il fenomeno? Le dinamiche di esclusione e/o autoesclusione delledai processi decisionali in alcuni ambiti lavorativi, in particolare della Scienza e della Tecnologia, sono legati all’organizzazione deltarata su bisogni ed attitudini ...