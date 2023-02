Lavori sulla tratta Avellino – Benevento senza autorizzazioni, scatta il sequestro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione Forestale di Avellino hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emanato dal GIP presso Il Tribunale di Avellino in data 15 febbraio 2023 su richiesta della Procura della Repubblica avente ad oggetto una vasta area sita nel Comune di Tufo nonché l’alveo del fiume Sabato, interessati dai Lavori commissionati dalla Rete Feroviaria Italiana di consolidamento della pila e della volta del ponte ferroviario della tratta Avellino – Benevento. Dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri e dalle risultanze della disposta Consulenza Tecnica risulta che, alo stato delle indagini, i predetti Lavori: sono iniziati in mancanza di un verbale di somma urgenza e delle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione Forestale dihanno dato esecuzione al decreto dipreventivo emanato dal GIP presso Il Tribunale diin data 15 febbraio 2023 su richiesta della Procura della Repubblica avente ad oggetto una vasta area sita nel Comune di Tufo nonché l’alveo del fiume Sabato, interessati daicommissionati dalla Rete Feroviaria Italiana di consolidamento della pila e della volta del ponte ferroviario della. Dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri e dalle risultanze della disposta Consulenza Tecnica risulta che, alo stato delle indagini, i predetti: sono iniziati in mancanza di un verbale di somma urgenza e delle ...

