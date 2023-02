Lavori RFI linea Avellino-Benevento | sequestrato cantiere

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023)RFI. Sequestrata area e alveo del Sabato ricadente nel comune di Tufo.in assenza di documentazionideiRFI sulla. I carabinieri della Stazione forestale dihanno eseguito in un decreto di sequestro preventivo. Ad emettere il provvedimento il Gip del Tribunale di, su richiesta della locale procura della Repubblica. A finire sotto sequestro una vasta area sita nel comune di Tufo e l’alveo del Fiume Sabato. L’area in questione è oggetto dicommissionati da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per il consolidamento della pila e della ...