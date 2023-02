L’Avanti! torna in edicola senza Il Riformista, unico giornale di partito (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Avanti! della domenica, organo ufficiale del partito Socialista Italiano, da domani, 25 febbraio, tornerà in edicola in autonomia, dopo che per tutto l’anno scorso era uscito in abbinamento con Il Riformista. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa il segretario del Psi Enzo Maraio, il direttore del settimanale Giada Fazzalari, insieme all’amministratore unico della società editrice Livio Valvano e al tesoriere Marco Strada. Sarà distribuito in tutte le regioni e nelle principali città italiane. “Abbiamo avviato dalle pagine del nostro giornale un grande dibattito sulla crisi dei partiti e della sinistra italiana. In un momento in cui il governo di destra assume sempre più i caratteri illiberali noi siamo una voce libera a difesa della democrazia, dei più deboli e dei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023)della domenica, organo ufficiale delSocialista Italiano, da domani, 25 febbraio, tornerà inin autonomia, dopo che per tutto l’anno scorso era uscito in abbinamento con Il. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa il segretario del Psi Enzo Maraio, il direttore del settimanale Giada Fazzalari, insieme all’amministratoredella società editrice Livio Valvano e al tesoriere Marco Strada. Sarà distribuito in tutte le regioni e nelle principali città italiane. “Abbiamo avviato dalle pagine del nostroun grande dibattito sulla crisi dei partiti e della sinistra italiana. In un momento in cui il governo di destra assume sempre più i caratteri illiberali noi siamo una voce libera a difesa della democrazia, dei più deboli e dei ...

