Lautaro Martinez, non fermarti! A Bologna l'Inter si affida sul nuovo Toro (Di venerdì 24 febbraio 2023) l'Inter scenderà in campo domenica 26 febbraio alle 12:30 contro il Bologna: Simone Inzaghi e i suoi tornano al Renato Dall'Ara dopo la debacle della scorsa stagione e ora più che mai c'è voglia di riscatto. Imprescindibile diventa allora il miglior Lautaro Martinez, capace di segnare gol importanti. RISCATTO ? l'Inter torna allo Stadio Renato Dall'Ara, laddove lo scorso anno si sono vissuti momenti di sconforto totale. Quasi un anno quindi dopo la squadra di Simone Inzaghi, su quello stesso campo in cui è iniziato il momento più complicato della scorsa stagione che ha portato alla perdita dello Scudetto, cercherà perciò un vero e proprio riscatto. E per ottenerlo si affiderà ai suoi leader. In attacco, un posto da titolare dovrebbe andare ancora una volta proprio a Lautaro

