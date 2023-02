Latina, infermiera 42enne ha attacchi di panico e muore nell’ospedale dove lavorava (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Tutta ancora da ricostruire e chiarire la vicenda di una donna che lavorava come infermiera nella provincia pontina che ha perso la vita dopo tre ricoveri successivi ad attacchi di panico, convulsioni e accertamenti. Nella giornata di lunedì 20 febbraio, Alessandra Sanguigni, 43 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) . Tutta ancora da ricostruire e chiarire la vicenda di una donna checomenella provincia pontina che ha perso la vita dopo tre ricoveri successivi addi, convulsioni e accertamenti. Nella giornata di lunedì 20 febbraio, Alessandra Sanguigni, 43 ... TAG24.

