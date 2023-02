L'anno che creò la Nazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) È trascorso un anno di guerra, centinaia di migliaia di morti, un Paese per tre quarti distrutto, drammi e tragedie senza fine, ma tutto sembra come prima. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) È trascorso undi guerra, centinaia di migliaia di morti, un Paese per tre quarti distrutto, drammi e tragedie senza fine, ma tutto sembra come prima.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Come racconta Francesca Mannocchi, Putin sta distruggendo i territori che diceva di voler salvare, ma non solo. In… - marattin : L’aggressione di un anno fa all’Ucraina è l’aggressione contro i sistemi che uniscono libertà politica, economia di… - capuanogio : La Procura di Torino studia carte su accordi non depositati con #Atalanta e #Udinese. Nel mirino la cessione di… - LatrBerserkr : RT @putino: Noi permettiamo a Putin di credere di non aver ancora perso. Lo scrittore Jonathan Littell riassume con un durissimo e giusto j… - mrzchm : RT @Virna25marzo: 'A un anno dall’invasione russa in Ucraina la maggioranza degli italiani si dichiara dalla parte di Kiev, mentre solo il… -