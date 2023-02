LaLiga denuncia gli insulti a Vinicius e al Real Madrid a El Sadar

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 23/02/2023 alle 13:58 TEC La 22ª giornata della competizione interna ha ospitato i gravi incidenti sul campo dell’Osasuna, enon l’ha trascurata Inoltre,ha confermato ieri di aver presentato un’altraperrazzisti diretti adurante la visita dela Maiorca La Lega riflette nella sua scrittura “reclami di incidenti pubblici del giorno 22” ildiretti ale al suo attaccante brasiliano Vinicus Júnior a El, roccaforte dell’Osasuna, nella partita giocata il 18. Come riportato da, la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pigolinos : Tebas ha tempo per fare una denuncia ad una squadra che non è della sua lega e di una inchiesta inventata, ma non h… -

... dopo aver studiato la questione, abbiamo considerato che se si dovesse presentare una...non può essere passiva di fronte agli eventi che stanno accadendo. Ci sono indicazioni. Sono ...... ogni giorno qualcunoqualcun altro e questa volta tocca a Tebas. Il presidente della Liga ... 'FC Barcelona e Real Madrid hanno intentato una causa contro Javier Tebas, presidente di, ...

La Liga apre un'indagine per una partita truccata in Coppa del Re IlNapolista

Spagna, non solo il caso Barcellona: aperta indagine per partita ... Calciomercato.com

Risultato sospetto in Coppa del Re: in Spagna aperta indagine per ... Calcio e Finanza

Barcellona, i club della Liga (tranne il Real) si schierano contro i blaugrana Sky Sport

Barcellona, lo scandalo arbitri e Tebas: "La Liga farà il suo dovere" Tuttosport

Non c'è solo il caso Barcellona ad agitare la Spagna, torna l'ombra delle partite truccate. Con una nota sul proprio sito, la Liga ha reso noto di aver denunciato al Centro nazionale di polizia per l’ ...Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Liga ha reso noto di aver denunciato al Centro nazionale di polizia per l’integrità sportiva e il gioco d’azzardo (CENPIDA) per presunta corruzione nella pa ...