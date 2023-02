L'Al-Nassr non si ferma più: nel mirino altre 2 bandiere del Real (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'Al-Nassr non si ferma a Cristiano Ronaldo. Gli arabi vogliono prendere Sergio Ramos e Luka Modric, due suoi ex compagni al Real Madrid.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'Al-non sia Cristiano Ronaldo. Gli arabi vogliono prendere Sergio Ramos e Luka Modric, due suoi ex compagni alMadrid....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L'Al-Nassr non si ferma più: nel mirino altre 2 bandiere del Real: L'Al-Nassr non si ferma a Cristiano Ronaldo. Gli… - Simone95188517 : @theMilanZone_ @TuttoMercatoWeb Giocatore indiscutibile, su questo non ci piove. Ma tenderei per il no per le motiv… - uomoesterno : @MilanNewsit Dai soldi che prenderebbe, non certo dal Al Nassr…questi giocherebbero anche nel giardino dello sceicc… - giorginabg : @ErnestoVerdeBai @DanielAlczar3 @Camiquiceno4 @e7ernamente Guardate le partite di Cristiano Ronaldo con Al Nassr e… -