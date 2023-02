L' ”aggressione fascista” era una fake news

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Intanto cominciamo col dire: che noia, che stanchezza questa Italia che non cambia, abbarbicata al suo peggio, le risse tra fasci e compagni come cinquanta, sessanta anni fa e per le ragioni deliranti di cinquanta sessanta anni fa, oggi più deliranti perché è passato mezzo secolo e il mondo è o dovrebbe essere cambiato, un altro pianeta, un altro mondo. Invece eccoli lì ancora e coi medesimi pretesti infantili, chi ha cominciato prima, chi ha provocato chi. Che uno li vede e si ritrova scagliato nella sua adolescenza di liceale agnostico, né coi fasci né coi compagni, a osservarli mentre si provocano, si sfidano – chi ha provocato chi? – infine si rotolano in terra in una gran nuvola di polvere e di insulti come nei fumetti, testate, mazzate e calci in bocca come nei telefilm americani del neoconsumismo fantasmagorico. Scuola, vige l’egemonia gramsciana Anche allora le cose andavano ...