Ladro in fuga investito e ucciso sull’A30 tra Nocera Inferiore e Sarno

Un Ladro di 42 anni, Albert K., è stato investito e ucciso tra i caselli di Nocera Inferiore e Sarno sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, in direzione Caserta. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo apparteneva a una banda che poco prima aveva messo a segno un colpo in un'abitazione.

