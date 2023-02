L’addio a Maurizio Costanzo, dov’è morto, camera ardente e funerali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il noto conduttore televisivo, giornalista e uomo di spettacolo italiano Maurizio Costanzo è morto presso la clinica Paideia a Roma. La sua vita è stata caratterizzata dalla versatilità: per un certo periodo si dedicò anche alla politica, ma negli ultimi anni si occupò della comunicazione della squadra calcistica della Roma, nonostante le difficoltà dovute alla salute. Costanzo è sempre stato molto legato alla sua città natale, Roma, e ha avuto una carriera di successo sia nel servizio pubblico che in quello privato. Maurizio Costanzo era lavorava sempre! È stato uno dei creatori della tecnica del talk show, a cui ha dato ulteriore slancio con il Maurizio Costanzo Show, uno dei programmi televisivi più longevi della storia italiana. Ha sempre ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il noto conduttore televisivo, giornalista e uomo di spettacolo italianopresso la clinica Paideia a Roma. La sua vita è stata caratterizzata dalla versatilità: per un certo periodo si dedicò anche alla politica, ma negli ultimi anni si occupò della comunicazione della squadra calcistica della Roma, nonostante le difficoltà dovute alla salute.è sempre stato molto legato alla sua città natale, Roma, e ha avuto una carriera di successo sia nel servizio pubblico che in quello privato.era lavorava sempre! È stato uno dei creatori della tecnica del talk show, a cui ha dato ulteriore slancio con ilShow, uno dei programmi televisivi più longevi della storia italiana. Ha sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto su… - SkyTG24 : Addio Maurizio Costanzo, dal giornalismo allo show in cui ha raccontato l’Italia. FOTO - infoitsalute : Addio Maurizio, l'Italia piange il re dei talk show - eluccellini : RT @GuidoCrosetto: Profondamente colpito per la scomparsa di Maurizio #Costanzo, giornalista, conduttore televisivo, autore. Ha raccontato… - RaiPlay : 'Così inventai l'Acquario'. #MaurizioCostanzo racconta la genesi del suo talk show, in onda dal 1978 al 1979, in un… -