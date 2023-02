L’abbinamento ideale per il Barolo | ecco qual è

Leggi su tag24

(Di venerdì 24 febbraio 2023)cibo-vino si attua seguendo delle regole precise: ad ogni caratteristica del vino devono corrispondere delle caratteristiche del cibo. Lo scopo delè quello di esaltare le caratteristiche di entrambi facendoci entrare in una sorta di loop per cui continueremo sia a mangiare che a bere. Per capire come abbinare i vini dobbiamo quindi prima ... TAG24.